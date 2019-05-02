الحكومة تمرر 7 تعيينات في مناصب عليا

هبة بريس ـ وكالات
صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس 2 ماي الجاري، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
حيث تم تعيين:
على مستوى الأمانة العامة للحكومة:
– محمد الغزلاني في منصب مدير الترجمة والتوثيق والتدوين
وبوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:
– الحسن مسعودي في منصب مدير الموارد البشرية ونظم المعلومات والشؤون العامة؛
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
– نجيب صابر في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور – جامعة شعيب الدكالي بالجديدة؛
– محمد بنلمليح في منصب عميد كلية العلوم ظهر المهراز بفاس – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛
وبوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:
– المهدي وسمي في منصب مدير التعاون الوطني؛
وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط:
– عياش خلاف في منصب الكاتب العام؛
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:
– عزيز عبد العالي في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لتسويق البذور (SONACOS).