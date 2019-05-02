الحكومة تمرر 7 تعيينات في مناصب عليا

نُشر بتاريخ :  2019-05-02 - 18:24
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هبة بريس ـ وكالات

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس 2 ماي الجاري، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
حيث تم تعيين:

على مستوى الأمانة العامة للحكومة:

– محمد الغزلاني في منصب مدير الترجمة والتوثيق والتدوين

وبوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:

– الحسن مسعودي في منصب مدير الموارد البشرية ونظم المعلومات والشؤون العامة؛

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

– نجيب صابر في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور – جامعة شعيب الدكالي بالجديدة؛

– محمد بنلمليح في منصب عميد كلية العلوم ظهر المهراز بفاس – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛

وبوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:

– المهدي وسمي في منصب مدير التعاون الوطني؛

وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط:

– عياش خلاف في منصب الكاتب العام؛

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:

– عزيز عبد العالي في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لتسويق البذور (SONACOS).

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