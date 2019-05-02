في ذكرى التأسيس ..”السجون” بوادزم ترصد أهم المتغيرات وتحفز أطرها

هبة بريس ـ وادزم

أحيا اطر وموظفو السجن المحلي وادي زم بداية هذا الاسبوع ، الذكرى الحادية عشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، حيث أقيم حفل بالمناسبة حضره الى جانب باشا مدينة وادي زم رؤساء المصالح الأمنية ، والدرك الملكي ، وممثلين عن السلطة القضائية و عدد من أعضاء المجلس الجماعي لذات المدينة ، وفعاليات جمعوية و رياضية وحقوقية .

وفي كلمة بالمناسبة عرج مدير المؤسسة السجنية خالد الزين ، على الدور الذي اصبحت تقوم به المؤسسة السجنية منذ احداث المندوبية حيث ثم اعتماد استراتيجية تروم الى الرفع من اداء اطر المندوبية عن طريق التكوين المستمر ، واعتماد مقاربة حقوقية تجعل من النزلاء يقضون محكوميتهم في جو يجعل منهم مواطنين قابلين لإعادة إدماجهم في المجتمع عبر برامج تأهيلية وتكوينية و،رياضية وتعليمية وتتقيفية.

كما شدد ذات المسؤول على إيجابيات إسناد مهمة تغدية النزلاء الى شركات متخصصة ، إذ عمدت الى الرفع من عدد الوجبات المقدمة لهم كما وكيفا ، هذا فضلا عن ايلاء الجانب الصحي الأهمية القصوى ضمانا لحقوق كل نزيل في التطبيب !؟

من جانب آخر وضمانا لحقوق الموظفين ايضا ،فقد ذكر نفس المتحدث أن المندوبية المذكورة ، عملت على تعزيز حمايتهم قانونيا ، بما يناسب طبيعة المهام المنوطة بهم .

هذا وفي الختام ثم تتويج اطارين من داخل المؤسسة السجنية المذكورة بجائزة الموظف المتميز ، في نسختها الثانية ، و التي اسفرت عن فوز السيد محمد عمارة ..عن الذكور ،فيما توجت السيدة ميمونة بودرا كاحسن موظفة .

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