تأجيل محاكمة مقتحم وكالة بنكية بطنجة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بطنجة صباح اليوم تأجيل النظر في ملف الشاب الذي اقتحم وكالة بنكية بحي بنكيران بطنجة، إلى التاسع من شهر ماي الجاري من أجل مهلة الإعداد للدفاع.

الملف الذي استاثر باهتمام اعلامي كبير ، نظرا لما راج حول المتهم بكونه اقدم على اقتحام الوكالة البنكية والسطو على الاموال من اجل توفير مبلغ علاج والده المريض ، سجل تنصيب محامين جدد حضروا للجلسة من اجل مؤازرة المتهم .

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي قد أطلقوا حملة تضامن واسعة مع الشاب الطنجاوي، مطالبين المؤسسة البنكية بالتنازل عن القضية ومراعاة الوضعية المادية للشاب.

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