بريطانيا أول بلد يعلن برلمانه “حال طوارئ بيئية ومناخية”

هبة بريس - وكالات

أصبح البرلمان البريطاني الأربعاء أول برلمان في العالم يعلن “حال طوارئ بيئية ومناخية”، على ما أعلن الحزب العمالي، في تصويت يأتي بعد تعبئة لحركة “إكستنكشن ريبيلين”.

وأعلن الحزب عبر صفحته على تويتر أن “بريطانيا أصبحت للتو بفضل ضغوط الحزب العمالي أول بلد يعلن حال الطوارئ من أجل المناخ والبيئة”.

وأضاف: “حان الوقت لاتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة التغير المناخي”.

وأبدى رئيس الحزب جيريمي كوربن أمله في أن يطلق هذا الإعلان “موجة تحركات من جانب البرلمانات والحكومات في كل العالم”.

غير أن مذكرة الحزب العمالي التي أقرها النواب البريطانيون مساء الأربعاء ليست ملزمة.

وقامت حركة “إكستنكشن ريبيلين” الداعية إلى العصيان المدني السلمي ضد التلكؤ في مواجهة التغير المناخي، بسلسلة تحركات شلت فيها بعض مرافق العاصمة البريطانية “بهدف قول الحقيقة بشأن المناخ والوضع البيئي الطارئ”.

وأشارت الحركة إلى أن “الضغط الممارس على سياسيينا سيتصاعد”.

ويأتي هذا التصويت في وقت يُتوقع أن توصي اللجنة البريطانية بشأن التغير المناخي حكومة تيريزا ماي بالوصول إلى مرحلة تحييد أثر انبعاثات الكربون بحلول 2050، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف الثلاثاء.

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