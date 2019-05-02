مغاربة عالقون بمطار انشون بكوريا الجنوبية لأربعة أيام (+فيديو)‎

نُشر بتاريخ :  2019-05-02 - 14:13
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هبة بريس – الرباط

كشف مقطع فيديو نشر عبر تفينة الايف على موقع اليوتيب، عن احتجاز ثلاثة مغاربة رفقة مواطنين آخرين من بلدان أخرى، بمطار انشون الدولي سيول، بكوريا الجنوبية.

وحسب ما يظهر الفيديو الذي نشره مواطن مغربي عن قيام السلطات الكورية الجنوية باحتجازهم بمكان داخل المطار لمدة أربعة أيام، ومنعهم من المغادرة لوجهتهم، التي هي دولة الفلبين.

وأضاف صاحب الشريط على أنه وبالرغم من توفرهم على تذاكرهم وجوازات سفرهم، تم منعهم من السفر وتوقيفهم، دون تقديم سبب مبرر، ولم يقدموا أي توضيحات لهم، كما أن حالتهم مزرية جدا، حيث يقدمون لهم وجبة واحدة باليوم فقط.

هذا وطالب المغاربة خلال تعليقاتهم على شريط الفيديو بتدخل الخارجية المغربية لإنقاذهم وإيجاد حل لهم، خصوصا أن أمن المطار هناك رفض التواصل معهم والكشف عن الأسباب الرئيسية لإيقافهم.

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