الشرطة القضائية تفك لغز اقتحام وسرقة وكالة بريدية بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

بالسرعة والنجاعة المتوخيتين، تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، على إثر الأبحاث والتحريات الميدانية التي أجرتها تخت إشراف وقيادة رئيس المصلحة، العميد الإقليمي مصطفى رمحان، من فك لغز عملية الاقتحام والسرقة التي استهدفت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وكالة بريد المغرب، الكائنة على الطريق المؤدية من عاصمة دكالة إلى المنطقة الصناعية للجرف الأصفر، وتحديدا على مقربة من مؤسسة تربوية للتعليم الخصوصي. حيث تمكنت من تحديد هويتي شخصين متورطين في النازلة الإجرامية، ويتعلق الأمر بالمدعو (مراد)، الذي تم إيقافه، والذي يتحدر من دوار متاخم من جهة الشمال لمنتجع سيدي بوزيد، حوالي 4 كيلومترات جنوب عاصمة دكالة؛ فيما لازال البحث جاريا من أجل إيقاف شريكه المدعو (سعد)، الذي يوجد في حالة فرار.

هذا، وتكون الشرطة القضائية فكت في ظرف وقت قياسي، نازلة السرقة التي استهدف بها اللصان ناظمتين إلكترونيتين من داخل وكالة بريد المغرب، وتكون من ثمة، أزالت جميع الفرضيات والاحتمالات علاقة ب”الطبخة الداخلية” (cuisine interne)، والتي تم استحضارها، سيما بالنظر إلى كون الحاسوبين اللذين تم سرقتهما، دون مبالغ مالية أو أشياء أخرى، يتضمنان معطيات وبيانات ذات صلة بالعمل وبالعمليات التي تجريها الوكالة البريدية.

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