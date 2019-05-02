الشرطة الأمريكية تعتقل الجاني في جريمة قتل وحشية ارتكبت قبل 47 عاما

هبة بريس - وكالات

اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا مشتبها فيه بخطف وقتل امرأة في ولاية كارولينا الشمالية أوائل سبعينيات القرن الماضي.

وأكد قائد شرطة مقاطعة جونستون بكارولينا الشمالية، ستيف بيزيل، أن الرجل المدعو لاري جو سكوت (65 عاما) اعتقل في مدينة برادينتون في ولاية فلوريدا الاثنين الماضي، بعد أن كشفت تحاليل الحمض النووي (DNA) عن تورطه في قتل المواطنة بوني نيبورز في ديسمبر عام 1972.

وعثر على جثة نيبورز البالغة من العمر 33 عاما مقتولة بالرصاص، بعد أن اختفت، وهي كانت في طريقها للقاء ابنها الأكبر التلميذ في المدرسة، وتم العثور على ابنها الأصغر (أربعة أشهر) على قيد الحياة قرب جثة والدته.

ولم يتوصل المحققون بعد إلى دوافع الجريمة البشعة التي هزت المقاطعة ولم يحددوا أي صلة بين القاتل المفترض وضحيته.

وتجري الشرطة حاليا فحوصات إضافية مع المعتقل للتأكد من استنتاجاتها، ومن المقرر أن يتم تسليم الموقوف إلى العدالة في كارولينا الشمالية حيث سيواجه تهمتي الخطف والقتل.

وقرر قائد الشرطة بيزيل، عقب توليه المنصب في عام 2007، إعادة فتح التحقيق في الجريمة التي وقعت قبل 34 عاما، وذلك كي تستعين الشرطة بتكنولوجيات جديدة في مجال التحقيقات الجنائية، مما أتى ثماره في نهاية المطاف.

وأعرب بيزيل عن سعادته إزاء أنه يستطيع اليوم إبلاغ ابن المرأة القتيلة باعتقال الجاني وتحقيق ما سماه “العدالة المؤجلة لوقت طويل”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0