درك الحوز يحقق مع مسن متهم باغتصاب قاصر

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر الدرك الملكي بسرية ايت اورير فتحت تحقيقا تحت اشراف النيابة العامة، مع مسن متهم باغتصاب قاصر باحد الدواوير باقليم الحوز.

وتم فتح تحقيق من قبل رجال الدرك، بعد شكاية تقدمت بها ممثلة لجمعية حقوقية، مثيرة “عمليات متكررة قام بها المسن للتغرير بالطفل المذكور، مقابل مبلغ مالي من أجل تفريغ نزواته الجنسية الشاذة، قبل أن يُفجر الطفل الفضيحة، ويتم ضبط المشتبه فيه من طرف أهل الدوار، بعدما حاول الاختلاء بالقاصر واغتصابه تحت التهديد”.

و اكدت نفس المصادر ، ان المتهم متزوج وعنده احفاد ، ويتنافس على الاذان بمسجد الدوار كل يوم جمعة، وينتمي الى حزب من الأحزاب المشكل الأغلبية الحكومية، و قد ضبطه اهل الدوار مع المقدم مغرب يوم الاثنين 29 ابريل.

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