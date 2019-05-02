استعدادا لعيد الأضحى .. إطلاق عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة للاضحية

هبة بريس

اعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن انطلاق عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى 1440 (2019)، التي تنظم برعاية من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث ستشمل هذه العملية المجانية جميع المربين والمسمنين.

وأوضح بلاغ للمكتب، أنه سيتم خلال هذه العملية ترقيم جميع الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى 1440 (2019) باستخدام حلقة لونها أصفر تحمل رقما تسلسليا وحيدا لكل حيوان، إلى جانب عبارة “عيد الأضحى”، حيث يتم تثبيتها على إحدى أذني الأضحية، مشيرا إلى أن عملية ترقيم الأغنام والماعز لعيد الأضحى 1439 (2018) أسفرت عن ترقيم حوالي 7 ملايين رأس.

وأضاف ذات البلاغ، أن عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى المبارك تهدف إلى التمكين من اقتناء أضحية مرقمة يمكن تتبع مسارها عند الضرورة.

وذكر المصدر ذاته أن المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) قامت منذ فاتح يناير 2019 بتسجيل ضيعات تربية وتسمين الأغنام والماعز، حيث أسفرت هذه العملية عن تسجيل أزيد من 212 ألف وحدة.

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