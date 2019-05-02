كارتيرون يوافق على التجديد مع الرجاء بشروط محددة

هبة سبور

كشفت تقارير اعلامية أن المكتب المسير لنادي الرجاء الرياضي توصل إلى إتفاق شبه رسمي مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون حول تجديد عقه، بعدما تمكن من إخراج الفريق الأخضر من النفق المظلم وإنقاد موسمه بتتويجه بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي ،إضافة إلى مساره الجيد في البطولة الإحترافية .

وجاء التعاقد مع المدرب الفرنسي ليكون بديلا للإسباني كارلوس غاريدو الى غاية الموسم ، إلا أنه ألمح في تصريحات صحفية أنه سيجدد عقده مع الرجاء خصوصا ان النادي في طريقه للمشاركة في دوري أبطال افريقيا الموسم المقبل , حيث طالب بالزيادة في راتبه الشهري والتعاقد مع لاعبين مميزين في هذا المركاتو خصوصا أن لاعبين بارزين على غرار زكرياء حدراف وليما مابيدي رفضوا التجديد للنادي.

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