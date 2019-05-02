الأميرة لالة سلمى تظهر بسينما بالرباط وتتابع فيلما أجنبيا رفقة العموم

هبة بريس

ظهرت الأميرة لالة سلمى، يوم أمس الخميس، بسينما بشارع محمد الخامس بالرباط، حيث تابعت فيلما أجنبيا بصالة رفقة العموم.

وأفادت مصادر متطابقة، أن الأميرة حلت بسينما الاطلس بشارع محمد الخامس، عصر أمس الخميس، حيث تابعت فيلم “dumbo” الأجنبي الحديث الإصدار رفقة العموم.

وأضافت ذات المصادر، أن الأميرة كانت مرفوقة بعدد محدود من الحراس الشخصيين، ودخلت لصالة العرض بشكل عادي دون بروتوكول أو “إثارة”، لافتة الى أنها تفاعلت بشكل ايجابي مع تحية عدد من الأشخاص الذين حضروا العرض.

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