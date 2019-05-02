الأمن التونسي يلقي القبض على “إرهابي مصنف خطير جدا”

هبة بريس - وكالات

ألقت أجهزة الأمن التونسية مساء الأربعاء، القبض على “إرهابي مصنف خطير جدا”، ينتمي إلى كتيبة “عقبة بن نافع” التابعة لتنظيم القاعدة، بسفوح جبل الشعانبي بالقصرين (وسط غرب البلاد) وفق ما أفاد مصدر رسمي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي بأن العنصر الإرهابي الذي يدعى رائد التواتي، تم القبض عليه خلال عملية “استباقية نوعية” بسفوح جبل الشعانبي، وهو متورط في العملية الإرهابية التي وقعت الجمعة الماضي وأدت إلى مقتل عسكري وإصابة ثلاثة آخرين، إثر انفجار لغم أرضي لدى مرور عربة عسكرية.

وأضاف السليطي، في تصريح صحافي أن العنصر المذكور متورط أيضا في عملية الطويرف بولاية الكاف (غرب) التي قتل فيها 7 من رجال الحرس الوطني (الدرك) السنة الماضية، وكذلك في هجوم إرهابي استهدف عسكريين في منطقة هنشير التلة بولاية القصرين سنة 2014.

وذكر المصدر أنه “تم القبض على العنصر الإرهابي إثر عملية أمنية استباقية قامت بها الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني والوحدات المختصة للحرس الوطني وبإشراف النيابة العمومية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب”.

وأشار إلى أنه تم حجز مخزن سلاح وذخيرة، مضيفا أن الأبحاث ما تزال متواصلة على مستوى النيابة العامة للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وكانت السلطات التونسية قد أكدت مؤخرا، أن “الوضع الأمني في تونس وإن اتسم عموما بالاستقرار فإن البلاد مازالت تواجه عدة تحديات أمنية منها أن المجموعات الإرهابية بالمرتفعات الغربية والموزعة عناصرها على كتيبة “عقبة بن نافع” التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وكتيبة “جند الخلافة” الموالية لتنظيم داعش، تمثل تهديدا جديا لتونس”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0