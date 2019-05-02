طقس الخميس .. تساقطات مطرية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بانتشار سحب منخفضة خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل ضبابية بسواحل وسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية.

وستنمو سحب غير مستقرة مصحوبة بأمطار وزخات رعدية مصحوبة ببرد ورياح قوية تحت العواصف فوق مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والسايس، وكذلك في هضاب الفوسفاط وولماس والسهول الواقعة غرب الأطلس، وفي الريف والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى.

وستظهر سحب منخفضة كثيفة قد تعطي أمطارا ضعيفة ومتفرقة فوق السواحل الوسطى، فيما ستكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب رياح رملية محلية جنوب المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وقوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وشمال الأقاليم الجنوبية، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما جنوبية جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، فيما ستكون معتدلة شمالية إلى غربية إلى متقلبة الاتجاه أحيانا بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و27 درجة بأقصى جنوب المملكة والجنوب الشرقي وستكون 13 و20 درجة على العموم بباقي الجهات الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 13 و20 درجة بالمرتفعات والشمال الشرقي وهضاب الفوسفاط وولماس ثم السواحل الوسطى، وما بين 20 و27 درجة بالجنوب الشرقي، السايس، السهول الشمالية والوسطى وسوس والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 28 و35 درجة بالجنوب الشرقي وبباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا بين الرباط وطرفاية، فيما سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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