محلل سياسي : “أساتذة السلم 9 هم ضحايا حكومة بنكيران”

هبة بريس

حمل الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، حكومة بنكيران مسؤولية ملف “أساتذة الزنزانة 9”.

وقال الشرقاوي، في تدوينة “فيسبوكية” :” بكل صراحة ودون تحيز اساتذة السلم 9 هم ضحايا تعديل قامت به حكومة بنكيران في 2013. ”

لا يمكن ان يظل 4000 استاذ وراء قضبان سلم لم يعد معمولا به، يقول الشرقاوي، ولم يعد مستساغا ان يحتجز استاذ 14 سنة في سلم دون ان يتزحزع بينما الكثير من تلاميذهم اصبحوا اساتذة بسلم 10″.

وشدد الشرقاوي، على أنه “ينبغي لهذا الملف ان يطوى نهائيا”، مسترسلا بالقول:”الذنب كل الذنب على حكومة بنكيران التي انهت العمل بسلم 9 دون ان تسوي وضعية هؤلاء الاساتذة الذين يعملون في الجبال وقرى المغرب العميق مقابل 4000 درهم شهريا بينما بنكيران يتمخمخ في 7 ملايين شهريا بدون مجهود.”

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