العثماني: محاولات التضييق والتشويش لن تنال من حزب العدالة والتنمية

هبة بريس ـ الرباط

أكد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن محاولات التضييق والتشويش والتشويه لن تنال من حزب العدالة والتنمية، مضيفا أن هذه المحاولات، بما فيها المطالبة بتعديل الفصل 47 من الدستور، هي دليل على العجز وأن الآفاق قد أغلقت في وجه هؤلاء الذي يمتهنون التشويش، وهي دليل أيضا على أن اليأس قد نالهم.

وأوضح العثماني، في كلمته بالاحتفال الذي نظمته نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمناسبة اليوم العالمي للشغل، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن التشويش لا يكون إلا على الهيئات القوية المستقلة القرار، معتبرا أن حزب العدالة والتنمية ونقابة الاتحاد الوطني يتخذان قراراتهم باستقلالية وبدون أي ضغط أو ابتزاز.

ودعا العثماني، الذين ينشرون الأخبار المغلوطة والثانوية المتعلقة بحزب العدالة والتنمية إلى التركيز والحديث عن القطاعات المهمة والمواضيع التي تشغل المواطنين، وعلى رأسها الصحة والتعليم والنقل والشغل وغيرها، بدل الاهتمام بأمور هزيلة وبينية وعادية تقع بين الجميع، منبها إلى أنه في النهاية سيبقى حزب العدالة والتنمية صامدا رغم كل شيء.

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