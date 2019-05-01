رواد العمل الجماعي بإنزكان آيت ملول يؤسسون إطارا مشتركا للعمل الجمعوي

احمد وزروتي ـ هبة بريس

انعقد بمقر دار الشباب المختار السوسي بانزكان يوم أمس الثلاثاء 30 ابريل 2019 الجمع العام التأسيسي لجمعية رواد العمل الجمعوي بعمالة انزكان ايت ملول .

الجمع، حضره عدد كبير من الوجوه الجمعوية بتراب العمالة وفعاليات متعددة على فترة للعمل الجمعوي كما حضره ايضا عدد من المنابر الاعلامية والضيوف.

و تمت المصادقة بالاجماع على البيان التأسيسي والقانون الاساسي للجمعية بالتعديلات المقترحة، حيث صوت الجمع العام بالاجماع لاسناد رئاسة جمعية رواد العمل الجمعوي لعمالة انزكان ايت ملول لخالد القايدي مبدع هذه الفكرة والساهر على بلورتها على ارض الواقع رفقة مجموعة من الجمعويين .

هذا الاخير شكر الجميع على الثقة الممنوحة وعلى ثقل المسؤولية الملقاة عليه لجعل هذا الاطار فضاءا للتآزر وصلة الرحم بين كل مكونات العمل الجمعوي بتراب عمالة انزكان ايت ملول، مركزا على اهمية الجانب الانساني والاجتماعي وعلى الترفيه والتكريم لكل الاطارات الجمعوية التي اسدت خدمات جليلة للمنطقة.

وفي الختام تمت قراءة الفاتحة ترحما على ارواح من غادروا الاقليم لدار البقاء ومنهم الأستاذ حسن الصوابني.

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