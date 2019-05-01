تارودانت: الاتحاد المغربي للشغل يبصم بحضوره الحاشد احتفالات فاتح

محمد ضباش ـ هبة بريس

بصمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بحضورها اللافت والحاشد وتنظيمها المحكم لحفلها الخطابي ومسيرتها الاحتجاجية، احتفالات الطبقة الشغيلة والتنظيمات النقابية بعيدها الأممي بمدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت، صباح اليوم الأربعاء فاتح ماي 2019.

احتفالات نقابة الاتحاد المغربي للشغل عرفت مشاركة تمثيليات لمختلف القطاعات الاجتماعية والإنتاجية المتنوعة (فلاحة، تعليم، صحة، تجارة وغيرها)، وكانت مناسبة رفع من خلالها المشاركون المحتجون شعارات جددوا من خلالها مطالبهم بتحسين أوضاع الشغيلة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في ظل التخبط التي يشهدها المشهد السياسي المغربي، والأداء الباهت للحكومة خلال ثلاث سنوات من ولايتها، وعدم إعطائها أهمية للملفات المطلبية للطبقة العاملة.

وندد المحتجون أيضا بالإجراءات الانتقامية والتعسفات التي تطال العاملات والعمال من طرف أرباب العمل، حيث جابت مسيرتهم أهم شوارع المدينة تحت تغطية أمنية مهمة حاملين لافتات تؤكد على مطالب الشغيلة من قبيل الرفع من الأجور ومعادلة الأجور الفلاحية بالصناعية وتوفير التغطية الصحية والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحسين الوضعية بخصوص الأقدمية والساعات الإضافية وتوفير وسائل النقل والحفاظ على المكتسبات وضمان حرية الممارسة النقابية.

هذا وجدير بالذكر، أن احتفالات الشغيلة هذه السنة يأتي بعد توقيع الاتفاق الثلاثي، الذي جمع بين حكومة العثماني، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب،والذي لم يستجيب حسب كل المشاركين في احتفالات فاتح ماي لمطالب الطبقة العاملة ولم يرقى لتطلعاتها.

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