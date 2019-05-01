“هواوي” تطيح بوزير الدفاع البريطاني

هبة بريس ـ وكالات

أقالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، وزير دفاعها غافن ويليامسون؛ بعد التحقيق في تسرب معلومات تتعلق بالأمن القومي للبلاد.

وأعلن مكتب ماي، أن إقالة وزير الدفاع (يشغل منصبه منذ 2017) جاءت على خلفية تسريب معلومات لصالح شركة هواوي الصينية للاتصالات.

وقال في بيان: “القرار بسبب سلوكه فيما يتعلق بتحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومي”.

وجاء التحقيق في أعقاب تقارير تفيد بأن الوزراء أثاروا مخاوف بشأن خطة للسماح لشركة “هواوي” بوصول محدود للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس الجديدة في المملكة المتحدة، وفق ما نقلته “وكالة رويترز”.

وتحدثت معلومات، أواخر الاسبوع الماضي، عن مشاركة شركة “هواوي” الصينية في بناء البنية التحتية “غير الأساسية” مثل الهوائيات لشبكة الجيل الخامس “5 جي” للاتصالات في المملكة المتحدة.

وتعرضت الحكومة البريطانية لهزة قوية بسبب تسريبات في الصحافة تتعلق بقرارها السماح بمشاركة شركة “هواوي” الصينية في إنشاء شبكة الجيل الخامس “5 جي” للاتصالات، مع تحديد مهلة للوزراء لكشف المسؤول عنها.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أعطت الضوء الأخضر لشركة هواوي الصينية للمساعدة في بناء شبكة “5 جي”، متجاهلة التحذيرات الأمنية من واشنطن التي تشتبه بأنها تتجسس لحساب بكين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0