“الكاف” يقرر اعتماد تقنية الـ”VAR” في كأس أفريقيا 2019

هبة بريس ـ القسم الرياضي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أنه سيستخدم تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار” في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 المرتقبة في مصر الصيف المقبل، انطلاقا من مباريات دور الـ8.

وقال الجيبوتي حسن وابيري رئيس لجنة الحكام في “الكاف”، إن تقنية “الفار” ستطبق بداية من دور الثمانية في البطولة القارية المزمع إقامتها في مصر خلال الفترة من الـ21 يونيو حتى الـ19 يوليو المقبلين.

وأشار وابيري إلى أن “الكاف” قرر الاستعانة بهذه التقنية بعد التشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وكانت “الفار” قد استخدمت على سبيل التجربة بدءا من ربع نهائي كأس إفريقيا للاعبين المحليين 2018 في المغرب، ثم في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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