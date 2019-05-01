“سجن وطيطة2 ” يحتفل بالذكرى ال11 لمندوبية السجون

هبة بريس- سيدي سليمان

فقرات متنوعة تلك التي أثثت الاحتفال بالذكرى الحادية عشر لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، بالسجن الفلاحي وطيطية2 ضواحي إقليم سيدي سليمان.

الحفل الذي دأبت مندوبية السجون على الاحتفال به خلال كل مناسبة، عرف تنظيم فقرات متنوعة، حيث استهلت افتتاح الاحتفال بٱيات بينات من الذكر الحكيم، لتعقبها كلمة ترحيبية و تأطيرية ل” محمد المسعودي ” مدير السجن الفلاحي وطيطية2، وهي الكلمة التي عرض من خلالها مجهودات إدارته في تخليق الفضاء السجني و أنسنة ظروف الاعتقال، وتهييئ السجناء لإعادة الادماج، وتأمين الوسط السجني، معرجا على الدور الهام الذي يقوم به الموظفون الموظفات في تنفيذ برامج المندوبية العامة، وتجندهم الدائم لخدمة القطاع.

المناسبة الاحتفالية عرفت كذلك عرضا لشريط فيديو تم من خلاله التعريف بمهام أطر مندوبية السجون، مبرزا الدور الحيوي الذي تقوم به مختلف المصالح التابعة لإدارة السجون، من أجل تجويد الخدمات السجنية على مستويات عدة.

هذا وقد عرف الحفل السنوي الذي شارك فيه مجموعة من الشخصيات المدنية و العسكرية و الأمينة، توزيع جوائز تقديرية على مجموعة من الموظفين المتميزين الذين عرفوا بتميزهم خلال سنة 2018.

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