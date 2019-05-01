على غرار النقابات .. الرقاة الشرعيون يحتفلون بفاتح ماي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في شكل إستثنائي، خرج الرقاة الشرعيون وبائعي الاعشاب، بأحد أقاليم سوس، اليوم فاتح ماي، للاحتفال بالعيد العمالي، وبالرغم من ان فايسبوكيون استغربوا للمشاركة، غير ان العيد يبقى مفتوحا امام جميع شرائح المجتمع للتعبير عن احتفالها وعن مواقفها ومطالبها.

وفي سياق متصل، فقد تعرض الرقاة الشرعيون، هذه السنة، لانتقادات كبيرة، بعد فضيحة ” راقي بركان”، وهو ما دفع بجمعيات مهنية لهؤلاء، بالدفاع عن المهنة، والخروج ببيانات وبلاغات فيما بات تتعرض له هذه الفئة من المهنيين، من مضايقات من المجتمع، بين رافض لتواجدها، خصوصا مهنيو الطب والصيدلة، وبين مؤيد من شرائح من المجتمع تعتقد أن ” العشابة والرقاة” جزء من مكون شعبي، لازم المغاربة مند عقود من الزمن، وان امتداده كبير في الشعوب مند القدم.

كما أن ” الرقاة والعشابة” بدورهم، قد اسسوا اطارات جمعوية ونقابية، للدفاع عن قطاعهم، كما أن هؤلاء طالبوا الحكومة بسن قانون ينظم القطاع، مما يعتبرونه متطفلون على مهنهم، من الدجالين والسحرة، مما انعكس سلبا على نظرة المجتمع على هذه الفئة .

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