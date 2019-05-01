فاتح ماي بفاس.. احتفالات باهتة و تراجع كبير للاتحاد العام للشغالين

ع محياوي – هبة بريس

اليوم الأربعاء 01 ماي 2019، وسط تشتت نقابي بدا واضحا من خلال “الجزر النقابية” التي شهدتها أهم شوارع وسط العاصمة العلمية فاس، و رغم التعزيزات الأمنية الكثيفة من أجل السهر على حسن سير الاحتفالات، إلا أن هذه السنة عرفت أجواء باردة و باهتة بامتياز للشغيلة العمالية بعيدها الأممي، على عكس السنوات الماضية التي كانت تعرف تظاهرات ضخمة تضم مختلف القطاعات العمالية خصوصا لنقابة الاتحاد العام للشغالين في عهد ” حميد شباط ” الذي كان يستقطب كم هائل من الطبقة الشغيلة للحضور في مثل هذه المناسبة.

هذا و منذ الساعات الصباحية الأولى التي أعلنت خلالها النقابات تخليد العيد الأممي عرفت جل النقط التي تمركزت فيها النقابات حركة عادية، كما تبين أن هناك مقاطعة كبيرة من الطبقة الشغيلة التي كانت تحضر بقوة في مثل هذه المناسبة .

متحدث لـ ” هبة بريس ” عن احدى القطاعات للاتحاد المغربي للشغل تحفظ عن ذكر اسمه ، قال أن الشغيلة العمالية فقدت ثقتها في من يمثلهم ثميلا حقيقيا و أن المسؤولين النقابيين الحاليين قد عمروا طويلا في مراكزهم و جلهم متقاعدين حسب تعبيره، واصفا الاتفاق الاجتماعي بـ ” البئيس ” بعد ثماني سنوات من تجميد الأجور والاقتطاعات لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد وارتفاع الأسعار، وإخضاع الزيادة في الحد الأدنى للقطاع الخاص لشرط تخفيض الضريبة والتحملات الاجتماعية على الباترونا والموافقة على القانون التنظيمي للإضراب، وحرمان مرة أخرة المتقاعدين من أية زيادة في معاش التقاعد..

و أضاف ذات المتحدث، أن واقع التراجع المستمر ومستوى الحضور الكمي والنوعي للنقابات باحتفالات اليوم العالمي للعمال الذي أصبح يصادف فاتح ماي من كل سنة بالمغرب، يدعو للتساؤل حول أسباب هذا التراجع وما إن كان الأمر يتعلق بالحالة الداخلية لهذه النقابات ؟ أو بالتجاوب الحكومي الاستباقي مع العديد من المطالب العمالية؟ أو لأجواء تطبع هذا اليوم لم تعد تغري الشغيلة والعمال الذين بالتأكيد لم يتحدوا في يومهم المفترض لانعدام الثقة في من يمثلهم ” أصحاب المصالح “على حد تعبيره؟

بالإضافة إلى ذلك، دعا ذات المتحدث إلى مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح نظمها وتحقيق استقلالية القرار الاقتصادي بعيدا عن إملاءات المؤسسات المالية الدولية والبنك الدولي، وتفعيل النظام الجهوي وتمويله.

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