بسبب والدته .. موظف جمركي يطلق النار من مسدسه الوظيفي باحفير

هبة بريس : وجدة

اقدم صباح اليوم فاتح ماي الجاري في حدود الساعة العاشرة موظف جمركي بمركز الجمارك لمدينة احفير التابعة ترابيا لإقليم بركان الى اطلاق النار من مسدسه الوظيفي بعد خلاف عائلي مع والدته التي تكلفت بتربيته.

و ذكرت مصادر لموقع هبة بريس، ان والدة الموظف الجمركي قدمت لمدينة احفير قصد زيارة ابنها بعد غياب طويل و عدم اتصاله بها لمدة طويلة.

زيارة والدة الموظف الجمركي له بمقر عمله لم يرحب بها بسبب مشاكل و خلافات عائلية و معاناته من مشاكل نفسية حسب بعض المقربين له ، حيث انفعل و فقد على إثرها أعصابه قبل أن يخرج مسدسه الوظيفي و يطلق خمسة رصاصات في الهواء أمام أعين والدته حيث أصابت جدران مقر عمله .

و فور علمها بالخبر ، هرعت مختلف الاجهزة الامنية و السلطات المحلية الى مكان الحادث و فتح تحقيق بخصوص الحادثة و تم نقل الجمركي و والدته لمقر مفوضية الشرطة بأحفير قصد الاستماع اليهما.

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