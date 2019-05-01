وجدة.. أرباب المقاهي يحتجون على عدم وفاء المجلس الجماعي بوعوده

هبة بريس

احتجت جمعية أرباب المقاهي بوجدة على عدم إدراج جماعة وجدة نقطة ضمن جدول أعمال دورة ماي 2019 بخصوص مراجعة القرار الجبائي وتنظيم قطاع المقاهي بعد ان عقدت عدة اجتماعات مع رئيس المجلس الجماعي ومصلحتي الشؤون الإقتصادية والشؤون الجبائية والفرقاء السياسيين المشكلين لمجلس الجماعة.

وتوصل موقع هبة بريس بنسخة من البيان ،حيث تفاجأ مكتب جمعية أرباب المقاهي بوجدة بالتجاهل التام لمطالبه المقدمة لمجلس جماعة وجدة وعدم إدراجه نقطة مراجعة القرار الجبائي وتنظيم قطاع المقاهي ضمن جدول أعمال دورة ماي 2019 كما وعدنا به رئيس الجماعة خلال عقدنا لقاءين معه وعقد لقائين مع مصلحتي الشؤون الإقتصادية والشؤون الجبائية ولقاءات مع أحزاب الأغلبية والمعارضة المشكلة للمجلس، وعبر مراسلات متعددة، ولكن فضل القائمون على الشأن المحلي بنهج سياسة الآذان الصماء والتسويف أمام مبادرة إقتراحية في إطار مقاربة تشاركية يكفلها دستور المملكة، تروم تخفيف الضغط الجبائي على وحدات خدماتية تعيش حالة ركود تجاري ملحوظ.

إن المكتب المسير لجمعية أرباب المقاهي بوجدة الذي اختار لشهور دق أبواب المسؤولين ورؤساء الأقسام والمصالح ذات الصلة مستعرضا جملة من المقترحات لا سيما تغيير الرسم على محال بيع المشروبات ومراجعة ثمن المتر المربع من استغلال الملك العمومي المؤقت إسوة ببعض الجماعات الترابية التي لبت مطالب القطاع – جماعة بركان مثلا -، والاقتراب من حلول قانونية وتنظيمية بمقاربة تشاركية.

وأضاف البيان ذاته، إذ نعبر كمكتب ومنخرطين احتجاجنا الشديد أمام سلوك التأزيم المستمر لقطاع خدماتي مهم ،وندعو كافة أرباب ومسيري مقاهي وجدة لليقظة من أجل الدفاع عن حقوقنا وتنظيم سلسلة إجراءات وخطوات تصعيدية.

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