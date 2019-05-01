محترف مغربي يصعد مع فريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

نُشر بتاريخ :  2019-05-01 - 13:09
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هبة سبور

صعد نادي نورويتش سيتي الممارس بالدرجة الأولى الإنجليزية والذي يلعب له المحترف المغربي الشاب أحمد غسان إلى الدوري الممتاز بعد تصدر جدول ترتيب الدوري ب 91 نقطة،وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 28 سنة تعاقد مع الفريق الإنجليزي في المركاتو الشتوي الماضي قادما من خيمناستك الإسباني بعقد يمتد لموسمين ونصف.

وسينظم اللاعب لمجموعة من المغاربة الذين يمارسون في البريمرليغ على غرار رومان سايس لاعب وولفرهامبتون ،وماتيو الغندوزي لاعب أرسنال ، ونبيل التويزي لاعب مانشستر سيتي، وعيسى ديوب لاعب ويست هام .

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