فاتح ماي ” الأسود” ينعي ضحايا ” الرغيف”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يلبس فاتح ماي لسنة 2019 اللون ” الأسود ” حدادا على العشرات من العاملات والعمال اللذين قضو حتفهم في حوادث سير على الطرقات، كان أخر المآسي التى وقعت يوم أمس الثلاثاء 30 ابريل الجاري ، بعد مقتل ثلاث عاملات صناعيات في انقلاب حافلة بحي أنزا شمال أكادير ، وغيرها من الحوادث المميتة كما وقع بفاجعة بوسلهام وكذلك اشتوكة ايت باها .

وضع خيم على احتفالات الشغيلة بالمغرب بعيدها الاممي فاتح ماي لهذه السنة ، وهو الموعد السنوي التي يستعرض فيه العمال مطالبهم المشروعة والتعبير عن تطلعاتهم نحو أفق افضل، لكن الواقع يبقى اكثر تعقيدا، خلال المسيرات التي شهدتها اليوم اليوم الاربعاء شوارع المملكة، تتكرر نفس المشاهد، وترتفع الأصوات بالشكوى لتشق عنان السماء،منددة بتجاهل الحكومة لأحلام الشغيلة المشروعة في حياة كريمة، بعدالة اجتماعية،وتكافؤ في الفرص،وضمان للحقوق الاقتصادية، التي ينص عليها القانون.

ومن خلال كرنولوجية تسعة سنوات الى حدود اليوم ، فقد تعرضت الطبقة الشغيلة للكثير من الضرر، في عهد حكومة بنكيران وبعدها حكومة العثماني ،حسب تقارير المركزيات النقابية، في ظل ما جاءت به نتائج الحوار الاجتماعي عبر زيادة ضئيلة في الاجور ، مقابل ارتفاع أسعار المواد الغذائية،بسبب تخلي صندوق المقاصة عن دعمها، الشيء الذي انعكس سلبا على القدرة الشرائية وزاد من نسبة القروض خصوصا منها الاستهلاكية، مما اثقل كاهل الطبقات العاملة وجعلها تعيش مرارة العيش، دون ان ننسى ارتفاع نسبة البطالة بحسب تقارير المندوبية السامية للتخطيط.

ما ميز هذه السنة من احتفالات فاتح ماي ، هو رفض مركزية نقابية التوقيع على الحوار الاجتماعي، لان العرض الحكومي لم يكن في المستوى المطلوب بعد عدم وفاء الحكومة بإلتزاماتها .

هذا الوضع يحيلنا لنقاش تداخل السياسي في النقابي، وهل هو وضع صحي بالنسبة لمطالب الشغيلة، اذا علمنا ان اسس العمل النقابي يجب ان تكون بمعزل عن السياسي، ضمانا لحياد مطالب العمال، فمثلا كانت تجارب الحكومات السابقة الى اليوم، تعرف نوعا من تدبدب النقابات في مواقفها خصوصا خوض الاضرابات او المسيرات الاحتجاجية خارج اليوم الاممي للاحتفال، فعادة ما تكون احزاب تسير الحكومة في حين ان نقابات تابعة تتاثر بهذا الامر، مما يدفع اكثر من مرة الى تكسير الاضرابات بغطاء اتفاق او استمرار الحوار، وهو ما ينكشف خلال احتفالات اليوم، حينما قاطعت نقابة الامين السابق حميد شباط الاحتفالات السنة الماضية ، بدعوى تنكر الحكومة لالتزاماتها، ولو شارك الحزب انذاك في الحكومة لما كان هذا الموقف، وهكذا بالنسبة للمركزيات النقابية الاخرى، كالاتحاد الوطني للشغل الذرع النقابي لحزب البيجيدي المسير للحكومة الثانية على التوالي، والتي عادة ما تصطف هذه النقابة الى جانب الحزب التابعة له، لكن يرى مراقبون ان الدور الذي لعبه العثماني في تشتيت العمل النقابي، وشد الحبل، مما ساهم في احتقان لم يسفر عن اي ردة من المركزيات النقابية بحكم تلك العلاقة التي تجمع السياسي بالنقابي، مما ضيع الفرصة على الطبقات الشغيلة التصدي لعدد من الاجراءات لازالت عالقة الى اليوم من قبيل ملف إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد،وغياب الحريات النقابية،وتجميد الأجور.

– الاحزاب تؤثر في الفعل النقابي

من خلال مجموعة من محطات الحوار التي تجمع المركزيات النقابية بالحكومات المتاعقبة ، ينكشف تباين واضح في مواقف التنظيمات النقابية بالمغرب في تعاطيها مع ملفات وقضايا اجتماعية، وهي العلاقة التي تقض مضجع الطبقات الشغيلة بالمغرب، لعدم وضوح رؤية الاستفاذة من مطالبها بسبب هذا التداخل. ففي الوقت الذي يعلن المسؤلون بكل النقابات ، أنهم يحرصون على العمل بشكل مستقل عن الأحزاب السياسية، إلا أن متتبعين للشأن النقابي يؤكدون خلاف ذلك باعتبار أن هناك مركزيات نقابية أصبحت خاضعة للأجندة السياسية للعديد من الأحزاب خصوصا المشاركة منها في الحكومة.

و بهذا الخصوص يرى متتبعون للشأن النقابي بالمغرب أن بعض المركزيات والمنظمات العمالية أصبحت تجد صعوبة في الخروج من جلباب الأحزاب السياسية التي تتبع لها مباشرة.

ويؤكدون أن هناك نقابات أصبح زعماؤها يتم اختيارهم بناء على رغبات زعماء أحزاب سياسية، وهو الوضع الذي يضرب مصداقية العمل النقابي، ويجعل الأحزاب السياسية توظف الطبقة العاملة من خلال التنظيمات النقابية الموازية، لتحقيق أهداف سياسية.

وفي نفس السياق يرى مراقبون للفعل النقابي بالمغرب، ان الحسابات السياسية أبعدت بعض النقابات عن ممارسة دورها في الدفاع عن الطبقة العاملة والطبقة الفقيرة، لأنها أضحت محكومة بمصالح خاصة بأحزاب معينة، توظفها وقتما تشاء.

ان اشكالية هذا التذاخل بين السياسي والنقابي، تستدعي انماء الوعي النقابي للطبقة الشغيلة والنخب الفكرية من اجل التصدي لهذا الفكر الذي ينخر الفعل النقابي ويزيد من اضطهاد الطبقة العاملة واستغلالها.

كما ان توالي الحوادث وظروف نقل العمال، لم يجعل الحكومة تستجيب لمطالب النقابات من أجل، حث ” الباطرونا” بالالتزام بتوفير النقل المتوفر على شروط السلامة، لبيقى الوضع على ما هو الان في انتظار مناسبة أخرى.

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