في ايران .. برنامج “من سيربح المليون” حرام

نُشر بتاريخ :  2019-05-01 - 12:46
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هبة بريس - وكالات

أصدر المرجع الشيعي الإيراني ناصر مكارم الشيرازي فتوى ضد برنامج “كن الفائز”، لأنه يعكس المقامرة المحظورة شرعا، انسحبت كذلك على برنامج “من سيربح المليون” الشهير.

وحقق برنامج “من سيربح المليون” نجاحا كبيرا لهيئة الإذاعة والتلفاز الإيرانية، إذ حصل على نسبة متابعة عالية، بعد بثه عام 1998.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الفتوى أكدت أن مثل هذه العروض تقوض ثقافة العمل الجاد والمنتج في البلاد.

وشملت فتوى الشيرازي عروض الألعاب التي تقدم مكافآت نقدية للمتسابقين والجمهور، مؤكدا أن ألعاب الحظ غير مسموح بها في الشريعة الإسلامية.

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