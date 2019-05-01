الرجاء يحسم صفقة بديل مابيدي

نُشر بتاريخ :  2019-05-01 - 12:08
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هبة سبور

كشفت عدة مصادر أن المكتب المسير لنادي الرجاء الرياضي حسم صفقة اللاعب فابريس نغوما لاعب فيتا كلوب الكونغولي ،بعقد يمتد ل 3 سنوات مقابل 150 الف دولار بعد منافسة شرسة مع عدة اندية كانت ترغب في الاستفادة من خدماته .

وجاءت رغبة النادي الأخضر في التعاقد مع نغوما ليكون بديلا للاعب الكونغولي الأخر ليما مابيدي الذي يرغب في مغادرة الفريق في هذا المركاتو .

يذكر أن موقع ترانسفير ماركيت العالمي والمتخصص في الإحصائيات والقيمة المالية للاعبين نشر هو الأخر أن لاعب فيتا كلوب تعاقد مع الرجاء بعد توصل الطرفين إلى إتفاق رسمي يقضي بإنتقال اللاعب إلى البطولة الإحترافية في المركاتو الصيفي القادم.

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