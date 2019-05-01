أشرف حكيمي يكشف موقفه من العودة لريال مدريد

هبة سبور – متابعة

يبدو أن اللاعب المغربي أشرف حكيمي، والذي يلعب حاليا في صفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني معارا من ناديه ريال مدريد الإسباني حتى عام 2020، يرغب بشدة في العودة مرة أخرى إلى صفوف الفريق الملكي، ليكون تحت إدارة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وفي حوار له في أحد البرامج الرياضية أقر برغبته العارمة في العودة إلى صفوف الفريق الملكي الصيف المقبل، حيث قال: «إنه لحلم كبير جدا أن أعود إلى ريال مدريد في أقرب وقت ممكن، وأكذب إذا قلت إني حاليا لا أحلم بالعودة، ولسوف نرى ما الذي سيحدث في الأيام المقبلة».

ورغم بعده الحالي عن صفوف الفريق الأبيض، إلا أنه يدرك تماما الموسم السيئ الذي يمر به حاليا لاعبو الريال، ومع ذلك فقد أعرب عن تفاؤله الشديد بمستقبل المرينجي، قائلا: «أنا مدريدي، ورغم وجودي خارج صفوفهم حاليا، إلا أني دوما أشجع ريال مدريد، وأعلم أنهم قد مروا بمرحلة حرجة وموسم صعب ومعقد للغاية، ولكن أنا موقن تماما أن الفريق الأبيض قادر على النهوض من جديد وبكل قوة، ولهذا نجد النادي الملكي أحسن ناد في العالم».

وفيما يتعلق بالقرار الذي اتخذته إدارة الميرينجي بشأن إعارته إلى صفوف بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف الماضي، قال: «منذ اللحظة الأولى التي علمت فيها بإعارتي للفريق الألماني، عرفت أن حالتي ربما ستشبه حالة الإسباني داني كارفاخال، بمعنى يتم إعارتي لأحد الأندية، لأعود بعدها أكثر نضجا وأفضل أداء، وأظن أني وفقت في هذا القرار، لأني ما زلت صغيرا في السن».

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