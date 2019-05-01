بعد المسجد النبوي والحرم المكي.. ”الصراصير السوداء“ تغزو المسجد الأقصى

نُشر بتاريخ :  2019-05-01 - 11:36
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هبة بريس - وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور ومقاطع فيديو، توثق انتشارا كبيرا لـ“الصراصير السوداء“ في ساحة المسجد الأقصى والقدس المحتلة خلال الأيام الماضية.

وسبق أن غزت هذه الصراصير مختلف المناطق في بلاد الشام، قبل أن تصل إلى مدينة القدس، حيث لوحظ انتشارها بكثافة قبل يومين في باحات المسجد الأقصى.

وتعيد الواقعة إلى الأذهان، الهجوم الكبير لـ“صرصار الليل“ أو ما يعرف بـ“الجداجد“، في ساحات الحرم المكي والمسجد النبوي في السعودية مطلع هذا العام، وما صاحب انتشاره من استنفار واسع في السعودية، حيث كافحته بما يزيد عن 13 فرقة مكافحة.

وكان اللافت للنظر، هجوم الصراصير في وقت متقارب على كل من المسجد النبوي الحرم المكي والمسجد الأقصى.

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