تارودانت: اجتماع إقليمي لتدارس الوضعية العامة للأسواق وتتبع الأسعار خلال شهر رمضان المقبل

احتضن مقر عمالة إقليم تارودانت، صباح الثلاثاء 30 أبريل 2019، فعاليات اجتماع إقليمي تنسيقي خصص لتدارس الوضعية العامة لتموين الأسواق المحلية وتتبع ومراقبة أسعار وجودة المواد والمنتجات قبيل وخلال شهر رمضان الكريم لعام 1440 هـ المقبل، وكذا توجيه تدخلات المصالح و اللجن المكلفة بالمراقبة وحماية المستهلك.

الاجتماع ترأسه عامل إقليم تارودانت السيد الحسين أمزال، وعرف حضور كل رؤساء المصالح الداخلية والخارجية والأمنية والعسكرية المعنية بمراقبة وتنظيم الأسواق، وممثلي السلطة المحلية ورؤساء تنظيمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك على مستوى إقليم تارودانت.

وتناول الاجتماع من خلال الكلمة التوجيهية لعامل الإقليم وعروض القطاعات المعنية بتموين ومراقبة الأسواق، الوضعية العامة للأسواق المحلية بتارودانت، حيث أكد كل المتدخلين أن الأسواق ستعرف عرضا وافرا من المواد والمنتجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان الأبرك، كما أن الأسعار ستبقى مستقرة في مستوياتها المعتادة.

ورغم كل التطمينات، إلا أن التوجيهات العامة المتمخضة عن النقاشات المستفيضة التي عرفها الاجتماع، ذهبت في اتجاه تعزيز وتكثيف الدوريات المحلية لمراقبة المحلات التجارية والأسواق العمومية للوقوف ميدانيا على مدى احترام شروط الصحة والنظافة ومراقبة ظروف الإنتاج والتخزين والعرض واحترام التسعيرات المعمول بها، ومواجهة كافة الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين، مع إعمال المقاربة التشاركية والاشراكية لجمعيات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك، والتي من شأنها توعية المواطنين وترشيدهم والدفاع عنهم وحثهم على ترشيد الاستهلاك خلال هذا الشهر الفضيل شهر العبادة والغفران، وتجنب اقتناء المواد الاستهلاكية الفاسدة أو المشتبه فيها، ودعوتهم إلى التبليغ عن جميع حالات الاشتباه التي تهم المعاملات التجارية التي تشكل ضررا على المستهلك على الرقم الهاتفي الوطني 5757 الذي خصصته وزارة الداخلية للمواطنين والتجار على حد سواء للتواصل المباشر مع خلايا المداومة بالعمالات والأقاليم للإدلاء بملاحظاتهم أو تقديم شكاياتهم لتتم معالجتها وتتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة في اقرب الآجال الممكنة بتنسيق مع مختلف الأجهزة والمصالح المعنية.

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