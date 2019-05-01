مكناس.. اعتقال سيدة بحوزتها أزيد من 1000 حبة مهلوسة

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال الثلاثاء، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيها بمحطة القطار بمدينة مكناس، مباشرة بعد قدومها على متن القطار القادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزتها على 1002 قرص مهلوس من مخدر الإكستازي، فضلا عن جرعتين من مخدر الكوكايين، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف زوجها الذي يشتبه في كونه المروج الرئيسي لهذه المواد المخدرة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كل من له علاقة بهذه الأفعال الإجرامية.

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