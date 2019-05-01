الصفاقسي يحط رحاله بالمغرب مبكرا استعدادا لمواجهة نهضة بركان

هبة سبور – شفيق عنوري

يحط النادي الصفاقسي التونسي، رحاله بالمغرب مبكرا، استعدادا لمواجهة نهضة بركان في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويحل الفريق التونسي، يوم غد الأربعاء، بمدينة السعيدية بإقليم بركان، مرورا بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، ومطار أنجاد بوجدة.

وسيقيم الصفاقسي بالسعيدية قبل التوجه صوب بركان بالحافلة لمواجهة النهضة، يوم الأحد المقبل.

يشار إلى أن الفريق التونسي، كان قد أنهى لقاء الذهاب متقدما بهدفين دون رد على الممثل الوحيد لكرة القدم المغربية في كأس “الكاف”.

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