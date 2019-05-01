الدار البيضاء.. اعتقال جزائري متورط في شبكة للاتجار في المخدرات

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضـاء، من توقيف مواطن جزائري يبلغ من العمر 29 سنة، والذي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيه بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقواعد المعطيات الأمنية أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، بطلب من السلطات الجزائرية، وذلك للاشتباه في تورطه في التهريب الدولي لأقراص الإكستازي المهلوسة ضمن شبكة إجرامية تنشط بين المملكة المغربية والجزائر.

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