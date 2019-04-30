ساكنة بالعيون الشرقية تحتج ضد تفويت اراضي سلالية ( فيديو )

هبة بريس ـ الرباط

طالب سكان ، من ذوي الحقوق بقبيلة السجع بدائرة العيون الشرقية الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم تاوريرت، الجهات المعنية بالتدقيق في خروقات طالت تفويت اراضي سلالية .

الوقفة الاحتجاجية ، ومن خلال شريط فيديو يتضح ان تحريات الساكنة كشفت عن وجود اسماء ” شبح ” اصبحت بقدرة قدير من ذوي الحقوق وهو ماتراه الساكنة غير قانونيا

وعرج المتحدث في الشريط المصور على وجود اقصاء لذوي الحقوق وتبوث خروقات وتجاوزات وان كل “التجزئات ” هي عبارة عن صفقات مشبوهة لا تتوفر فيها الشروط القانونية المتعلقة بالاقتناء والتفويت .

واستدل المتحدث بخروقات واضحة يفترض ان يفتح بشأنها تحقيقا قضائيا ، فيما لم يفوت ذات المتحدث الفرصة للتذكير باحقيقة الساكنة في تحقيق مطلبها الواضح والمتعلق بالاستفاذة من الاراضي السلالية .

والتمست السكانة من وزير الداخلية فتح تحقيق شامل في الموضوع وإعادة الأمور الى نصابها وتمكين ذوي الحقوق من استرجاع أرضهم المغتصبة.

كما طالبت الساكنة بوقف نزيف تفويت أراضي الجماعة السلالية ومحاسبة المتورطين فيها ، والى رحيل بعض المسؤولين منددين ايضا بسكوت الجهات الوصية وعدم اكثراتها بالموضوع

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0