مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي يعقد دورته الـ2 في أكتوب

القسم الفني _ هبة بريس

كشفت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن استحداث مسابقة جديدة للفيلم الروائي القصير، ضمن فعاليات الدورة الثانية للمهرجان التي ستعقد في الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر المقبل.

وقالت فاطمة النوالي، رئيسة المهرجان، إنه إضافة الأفلام الروائية القصيرة لمسابقات مهرجان الدار البيضاء تأتي في إطار توطيد المكنون الهوياتي وتوسيع روافد المهرجان ، أن المهرجان سيعرض الأفلام الروائية القصيرة التي لا تزيد مدتها على 30 دقيقة.

وأشارت النوالي إلى أن المهرجان سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة بدء تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة الثانية، موضحة أن المهرجان يسعى لعرض أهم ما أنتجته السينما العربية في الفترة الأخيرة.

يذكر أن مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عقد دورته الأولى في شهر دجنبر الماضي.

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