إيطاليا تستقبل 147 لاجئا قادمين جوّا من ليبيا

هبة بريس ـ وكالات

وصلت إلى مطار براتيكا دي ماري العسكري جنوبي إيطاليا طائرة ركاب قادمة من ليبيا وعلى متنها 147 طالب لجوء من جنسيات مختلفة.

وكان في استقبال ركاب الطائرة الهاربين من الحرب الدائرة في محيط العاصمة طرابلس، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني.

وأعلن الوزير الإيطالي في مؤتمر صحفي عقد في ميلانو أن بلاده ترحب بالنساء والرجال والأطفال القادمين من ليبيا، مضيفا أن هؤلاء “يأتون عبر ممر إنساني تنظمه وزارة الداخلية، لأن هذه هي الطريقة للوصول إلى إيطاليا، وليس عبر زوارق صغيرة أو قوارب كبيرة، وهم مزودون بوثائق تؤكد أنهم هاربون من الحرب”.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن بين طالبي اللجوء 68 قاصرا، وهم من إريتريا، والصومال، والسودان، وإثيوبيا، وسوريا.

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