تلفزيون “فلسطيني” يبث أذان المغرب من الأقصى برمضان

هبة بريس ـ وكالات

أعلن تلفزيون “فلسطيني” أنه سيبث لأول مرة رفع أذان المغرب مباشرة من المسجد الأقصى المبارك، طيلة أيام شهر رمضان.

وبحسب ما أعلنته إدارة التلفزيون الذي يبث على تردد 10971 أفقي، فإنها القناة الوحيدة في العالم التي ستقوم بنقل مباشر لرفع أذان المغرب من رحاب المسجد الأقصى.

وينتظر الفلسطينيون بفارغ الصبر أيام شهر رمضان، لتلتقي جباههم بحجارة المسجد الأقصى، وليجددوا شد الرحال إليه والاعتكاف فيه على مدار اليوم.

وتستعد أركان المسجد ومصلياته وساحاته بكل ما أوتيت من تحضيرات لاستقبال شهر رمضان، وتقوم دائرة الأوقاف الإسلامية بالتنسيق والترتيب لتحضير المسجد ومرافقه لاحتضان عشرات آلاف المصلين فيه، بينما ترسم سياسة الاحتلال التهويدية شكلا أكثر قساوة هذا العام من العراقيل والتحديات التي يواجهها الفلسطينيون في سبيل الحفاظ على مسجدهم ومنع المستوطنين من السيطرة عليه.

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