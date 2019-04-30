التهاب الكبد الفيروسي “س”.. الدكالي يلتزم بتوفير الأدوية الأكثر فعالية

هبة بريس ـ الرباط

أكدت وزارة الصحة التزامها القاطع بضمان توفر الأدوية العلاجية الأكثر أمانا وفعالية وبثمن ملائم، وذلك في إطار رؤیة القضاء على التھاب الكبد الفیروسي من نوع “س” في أفق سنة 2030.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها على إثر نشر مقال بإحدى المنابر الإعلامیة الوطنیة بخصوص “المحاباة” أو “التحیز” لبعض شركات الأدویة التي تسوق دواء التھاب الكبد الفیروسي من نوع (س)، إن “التصنیع المحلي وتسویق الجزیئات الدوائیة الجدیدة المضادة للفیروسات لعلاج مرض التھاب الكبد الفیروسي من نوع (س) بالمغرب، منھا سوفوسبیفیر منذ سنة 2015، وداكلاطاسفیر منذ سنة 2016، یترجمان الالتزام القاطع لوزارة الصحة بضمان توفر الأدویة العلاجیة الأكثر أمانا وفعالیة وبثمن ملائم، وذلك في إطار رؤیة القضاء على التھاب الكبد الفیروسي من نوع (س) في أفق سنة 2030″.

وأضاف المصدر ذاته أن وصف العلاج المزدوج بـ”سوفوسبیفیر” و “داكلاطاسفیر ” يتم في جمیع أنواع التھاب الكبد الفیروسي من نوع “س”، حیث یناھز سعر التداوي لمدة ثلاثة أشھر (السعر العمومي للبیع) 13500 درھما أو 13647 درھما، وذلك حسب الشركات الصیدلانیة المسوقة للأدویة.

وأشار إلى أن التركیبة الجدیدة، التي تجمع بین “سوفوسبیفیر” و”فیلباطاسفیر”، قد حازت على الترخیص بالتسویق ابتداء من مارس 2019، حيث أنها تتمیز بنفس فعالیة التركیبة الأولى، مبرزا أن الوزارة في طور دراسة السومة التي سیعرض بھا في الأسواق.

وبحثا عن توفیر أفضلِ البروتوكولات العلاجیة للمواطن المغربي، المتوافقة بشكل أفضل مع جمیع الأنماط الوراثیة لفیروس التھاب الكبد الفیروسي من نوع “س” المنتشرة بالمغرب والتي تتناسب مع الفئات المعرضة لخطر الإصابة بھذا المرض، تقوم مدیریة علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، التابعة لوزارة الصحة وباستمرار، بتحدیث البروتوكولات العلاجیة، وذلك بدعم كبیر من اللجنة الوطنیة التقنیة لمكافحة التھاب الكبد الفیروسي وموازاة مع تسویق الجزیئات المضادة لھذا المرض.

كما شدد البلاغ على أن توصیات اللجنة التقنیة للخبراء في مجال مكافحة التھاب الكبد الفیروسي من نوع “س” تعد بعیدة عن كل الاعتبارات التجاریة.

وموازاة مع ذلك، يشير المصدر ذاته، وبھدف استخلاص معطیات وبائیة أكثر موثوقیة لمدى حدة التھاب الكبد الفیروسي بالمغرب، تجري وزارة الصحة، بدعم من منظمتي الصحة العالمیة والأمم المتحدة للطفولة، مسحا وطنیا حول عدد حالات الإصابة بالتھاب الكبد الفیروسي.

وخلص إلى أن نتائج ھذا المسح ستمكن من تحسین توجیه التدخلات المبرمجة في إطار البرنامج الوطني للوقایة ومحاربة التھاب الكبد الفیروسي.

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