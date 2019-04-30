التجديد التربوي .. موضوع ندوة جهوية بالرشيدية

سعيد وعشى – الرشيدية

تحت شعار .. “سؤال التجديد وعلاقته بالقيادة وتأهيل الفاعل التربوي” من المنتظر ان تنظم الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت يوم 22 ماي 2019 الندوة الجهوية حول التجديد التربوي لسنة 2019.

وتندرج هذه الندوة حسب إعلان للأكاديمية توصلت “هبة بريس” بنسخة منه في سياق الجهود التي تبذلها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تشجيع الممارسات التجديدية في المدرسة المغربية، واستنادا إلى مخرجات وتوصيات الندوة الوطنية الأولى حول الموضوع.

ويفتح باب المشاركة في هذه الندوة الجهوية أمام كافة الفاعلين والمهتمين بالمنظومة التربوية بالجهة على اختلاف مواقعهم ومهامهم ومجالات تدخلهم في ثلاث محاور أساسية.

حيث يشمل المحور الأول المتعلق بالتجديد التربوي وقيادته على استراتيجيات تعزيز التجديد التربوي والارتقاء به؛ والتجديد التربوي وسؤال الحكامة؛ وتقييم المشاريع التجديدية؛ والتجديد التربوي ومواكبة التغيير. في حين يشمل محور التجديد وتأهيل الفاعل التربوي على التجديد والتكوين الأساس والمستمر؛ والتجديد والتكوين عن بعد؛ والتجديد والتكوين الذاتي والتعلم مدى الحياة؛ والتجديد والمواكبة والتأطير عن قرب.

وتحضيرا لهذا الحدث الجهوي عملت الأكاديمية على تعميم مذكرة وزارية رقم 016×19 بتاريخ 05 فبراير 2019 تدعو من خلالها كافة الفاعلين والمتدخلين التربويين للمشاركة المكثفة في هذه الندوة الجهوية عبر إرسال ملفات مشاريعهم التجديدية كما هو محدد في المذكرة الوزارية السالفة الذكر إلى الأكاديمية قبل 15 ماي 2019، حتى تتمكن من برمجة عدد كبير من المشاركات خلال فعاليات هذه الندوة الجهوية.

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