برلماني يسائل وزير التجهيز حول تعثر تأهيل طريق تيشكا

هبة بريس ـ الرباط

ساءل النائب البرلماني عن التجمع الدستوري حماد أيت باها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول تأهيل الشبكة الطرقية وفك العزلة عن ساكنة العالم القروية.

وقال أيت بها، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أمس الإثنين، إن عدداً من البرامج الحكومية المتعلقة بتأهيل الشبكة الطرقية وفك العزلة عن ساكنة العالم القروية تعرف تعثراً، وبطء في التنفيذ.

وذكر أيت بها كل من البرنامج الوطني للطرق القروية في شطرها الثاني، وبرنامج الفوارق المجالية، والتأهيل الترابي، واتفاقيات وقعتها الوزارة الوصية لتدارك المشاكل الطرق الرابطة بين عدد من الدواوير والمدن في جهة درعة تافيلالت.

ولفت النائب، إلى تأخر الأشغال في الطريق الوطنية رقم 9 “تيشكا”، مسترسلا “لازالت الأشغال بتيشكا مستمرة منذ 3 سنوات، وأدعو الويز إلى زيارة هذا الورش الذي يصعب المرور منه خاصة لحافلات نقل المسافرين والعربات الصغرى”.

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