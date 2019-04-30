فوز المغرب بجائزة احسن رواق بمعرض السفر والسياحة بدبي

ضاهر محمد: مراكش

فاز الرواق المغربي بجائزة احسن رواق بمعرض السفر والسياحة العربي بدبي والذي يعتبر اكبر المعارض في الخليج والشرق الوسط واسيا.

انتزع الرواق المغري هذه الجائزة الدولي امام منافسة ابرز الأسواق السياحية الدولية وفي مقدمتها الرواق المصري.

وجاء الفوز بهذه الجائزة الدولية، بفضل جمالية الرواق المغربي الذي ابهر زوار المعرض العالمي للسياحة بدبي حيث تم تشييده بديكور مغربي اصيل يعكس الحضارة المغربية كما أن المنتوج السياحي والوجهات السياحية أعطت قوة الرواق المغربي.

وتعد النسخة 26 من المعرض جزءاً من أسبوع السفر العربي الذي يضم معرض سوق السفر العربي 2019، وسوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة، بالإضافة إلى منتدى كونيكت الشرق الأوسط والهند وأفريقيا الذي يقام للمرة الأولى هذا العام ويركز على تطوير المسارات الجوية، وفعالية يوم المستهلك “هوليداي شوبر”.

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