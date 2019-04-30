بدء محاكمة 24 شخصا لاتهامهم بقتل سائحتين اسكندينافيتين

هبة بريس ـ الرباط

تبدأ الخميس بسلا محاكمة المتهمين بقتل شابتين اسكندينافيتين بقطع رأسيهما في جبال الأطلس باسم تنظيم داعش ، إلى جانب حوالي عشرين مشتبهاً بهم آخرين.

وتعرّضت لويزا فستيراغر يسبرسن الطالبة الدنماركية البالغة من العمر 24 عاماً وصديقتها النروجية مارن أولاند، 28 عاماً، للذبح وقطع في نقطة معزولة في الأطلس الكبير حيث كانتا تخيّمان.

ويمثل 24 متهماً أمام محكمة الاستئناف في سلا لتهم تتراوح بين “الإشادة بالإرهاب” و”الاعتداء المتعمد على حياة أشخاص” و”تشكيل عصابة إرهابية” اثر هذه الجريمة التي هزت المغرب والنرويج والدنمارك.

وانتهت رحلة الطالبتين عند سفح قمة توبقال المغطاة بالثلوج، أعلى قمم شمال إفريقيا في سلسلة جبال الأطلس الكبير، على مسافة 80 كيلومتراً من مراكش، عاصمة المغرب السياحية.

وتحدث أحد القتلة في الفيديو الشديد العنف عن “أعداء الله” و”الانتقام” من أجل “الإخوة” في سوريا. وانتشرت صور القتل على الانترنت، وقررت الشرطة الدنماركية ملاحقة 14 شخصا للاشتباه بقيامهم ببثّ الفيديو على مواقع التواصل.

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