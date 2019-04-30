الحكم على جماعة ” فقيرة ” بتارودانت بأداء 468 مليون

نُشر بتاريخ :  2019-04-30 - 19:51
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، مؤخرا، في قرارها عدد 41 ، بالحكم على جماعة بيكودين قيادة أركانة بإقليم تارودانت، بأداء 468 مليون سنتيم لمالكي أرض انتزعها الرئيس لإقامة سوق أسبوعي فوقها.

وقرر الحكم الاستئنافي تأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع تعديله بالرفع من التعويض على الاستيلاء على أرض الخواص، من 300 مليون سنتيم إلى 468 مليون سنتيم.

وتعد جماعة بيكودين من بين الجماعات ” الفقيرة” بالاقليم، تستفيد من دعم الدولة، ولعلى تنفيد الحكم سيفرغ ميزانيتها الضئيلة أصلا.

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