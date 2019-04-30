الداودي يؤكد : “الاحتكار” و”الفساد” و”الغش” يكثر في شهر رمضان

هبة بريس ـ الرباط

كشف لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ان السوق المغربي سيكون مزود بكل المواد الرمضانية مشيرا ان المشاكل التي تطرح على هذا المستوى تعود لمشكل الاحتكار والفساد خلال رمضان.

وأشار الداودي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن المراقبة تتم طوال السنة، لكن تعبئة المصالح المعنية في رمضان أكبر بكثير مقارنة بباقي فترات السنة.

وأوضح الداودي أن وزارة الداخلية فتحت رقما أخضرا، ووزارتي الصحة والحكامة كذلك، مشيرا أن الاحتكار والفساد والتلاعب بصحة المواطنين يكثر في رمضان قبل ان يطلب من المواطنين التعاون جنبا الى جنب مع الادارة مؤكدا في نفس الوقت أن اللجان ستتحرك طوال شهر رمضان، لحماية صحة المواطنين ومحاربة المفسدين والمحتكرين.

وسبق للداودي ان افاد بأن جميع المواد الغذائية ستكون متوفرة في الأسواق الوطنية خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن أسعارها “مناسبة وبمستوى أفضل من السنة الماضية”.

وأكد الداودي، خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع أسعار المواد الغذائية وحالة تموين الأسواق وعمليات المراقبة الذي ترأسه، أن “الحكومة اتخذت جميع التدابير اللازمة والإجراءات الاستباقية على مستوى الإنتاج والاستيراد والتخزين من أجل ضمان التموين العادي للأسواق بجميع أقاليم وعمالات المملكة خلال شهر رمضان”.

وشدد المسؤول الحكومي حينها على عزم الحكومة التصدي لمختلف الممارسات المنافية للقانون والتي تضر بمصلحة المواطنين، كالاحتكار والمضاربة والزيادة غير المشروعة في الأسعار، والغش في الجودة والأوزان، مبرزا أن جميع الإجراءات الزجرية والتأديبية، والمتابعات القضائية ستتخذ في حق المخالفين للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

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