من يكون الأمين العام الجديد لـ’جبهة التحرير الوطني’؟

هبة بريس ـ وكالات

انتخب محمد جميعي، اليوم، أمينا عاما جديدا لحزب جبهة التحرير الوطني في أشغال الدوة الاستثنائية، التي انعقدت اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة الجزائرية.

وشهدت أشغال الدورة الاستثنائية للحزب الحاكم في الجزائر ترشح أزيد من 10 قياديين إلى هذا المنصب، قبل أن يعلن اثنان منهما انسحابها.

ومحمد جميعي هو أحد القياديين داخل حزب جبهة التحرير الوطني، وانتخب لعهدتين متتاليين في المجلس الشعبي الوطني ممثلا عن ولاية تبسة (شرق).

ويحسب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على المستثمرين ورجال الأعمال الذين انخرطوا في العمل السياسي خلال السنوات الأخيرة، إذ يدير شركة كبيرة تنشط في مجال الصناعة الإلكترونية والتركيب.

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