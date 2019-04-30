انطلاق مناورات عسكرية بالمغرب بمشاركة أمريكا وبريطانيا

هبة بريس ـ وكالات

انطلقت مناورات عسكرية في المغرب، أمس الاثنين، بمشاركة الجيش المغربي والأمريكي والبريطاني، وفق ما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”.

وأفادت “أفريكوم” في بيان، الثلاثاء، إن المناورات انطلقت الاثنين قرب مدينة أكادير (جنوب غرب)، بدعوة من الحكومات المغربية والبريطانية والأمريكية.

وذكر البيان أن المناورات تشهد مشاركة أفراد من القوات المسلحة الملكية المغربية، ووزارة الدفاع البريطانية، ومن الولايات المتحدة؛ “بهدف تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الحلفاء الإقليميين والدول الشريكة”.

وأفاد بأن “المناورات (الحالية) شبيهة بأخرى تم إجراؤها بكل من غانا، وملاوي، والكاميرون، وجيبوتي، والرأس الأخضر، وبوركينا فاسو، وسيشيل”.

وسبق أن أجري الجيشان المغربي والأمريكي تدريب “أفريكان ليون 2019″، من 16 آذار/ مارس الماضي إلى 7 نيسان/ أبريل الجاري، بحسب بيان للجيش المغربي.

وفي العام 2007، عززت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية في أفريقيا بإنشاء وحدة “أفريكوم”، المكونة من قوات مقاتلة مسؤولة عن العمليات الأمريكية وعن العلاقات العسكرية مع دول أفريقيا، تحت إدارة “البنتاغون”.

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