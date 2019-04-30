تارودانت : ملفات المجلس الاقليمي تحت مجهر مفتشي ” العدوي”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

باشر مفتشون تابعون للمديرية العامة للتفتيش، التى ترأسها الوالي ” زينب العدوي” إبتداءا من يوم أمس الاثنين 29 أبريل الجاري، عمليات التدقيق والافتحاص لعدد من الصفقات التي أبرمها المجلس الاقليمي لتارودانت، في عهد الرئيس السابق التجمعي ” حميد البهجة” وكذلك قسط من تدبير الرئيس الحالي المنتمي لحزب البام ” أحمد اونجار”.

وقالت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن أول الملفات التي باشر المحققون تمحيصها، هو ملف ” اربعون سيارة نقل مدرسي” كان رئيس المجلس الاقليمي السابق، قد سلمها لأحد مقربيه من نفس الحزب، وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد بحثث فيها بسبب شكاية تقدم بها أحد الاعضاء من الاغلبية المسيرة لمكتب المجلس الاقليمي.

الصفقة التي تفوق مليار ونصف، كانت بدعم من وزارة الداخلية وكذلك وكالة تنمية الواحات التي يديرها التجمعي ” ابراهيم الحافيدي”.

ولوحظ صباح أمس الاثنين، بعد حلول اللجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، استنفار في وسط موظفي المجلس الاقليمي لتارودانت، ومن المنتظر أن يتم إكتشاف تجاوزات في الصفقة، بناءا على ما قاله 15 عضو بالمجلس الاقليمي لتارودانت، كانوا يمثلون المعارضة، قبل أن يصبحوا يدبرون مكتب المجلس الاقليمي، بعد اعفاء الرئيس السابق ” ابهاج” من طرف المحكمة الدستورية.

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