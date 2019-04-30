أردوغان عن صناعة الأفلام والمسلسلات: نحتل المرتبة الثانية عالميا

هبة بريس - وكالات

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، بقطاع صناعة الأفلام والمسلسلات التركي، قائلا، إنه يحقق إيرادات بملايين الدولارات.

وقال الرئيس التركي، إن “صادراتنا من الأفلام والمسلسلات بلغت 350 مليون دولار، وإن وتركيا في هذا القطاع بالمرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة”، وفقا لما نقلته وكالة “الأناضول”.

كذلك أشاد أردوغان بقطاع السياحة التركي، قائلا إن بلاده أصبحت تستقبل السياح خلال المواسم الـ4 من العام، متوقعا أن يصل عدد السياح الأجانب الذين ستستقبلهم تركيا خلال العام الجاري إلى 50 مليون سائح.

وأضاف، أن حكومته تسعى إلى جعل الاقتصاد التركي ضمن الاقتصادات التي تحقق فائضا في الحساب التجاري، مشيرا إلى أنها تستهدف صادرات عند 182 مليار دولار خلال العام الجاري، وعند نصف تريليون دولار في 2023.

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