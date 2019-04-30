أكادير: اعتقال شخص حجز 7 كلغ من المخدرات ومبالغ مالية

أحمد وزروتي: هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، أمس الاثنين 29 أبريل، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

وجرى توقيف المشتبه، حسب مصادر هبة بريس، بمدينة آيت ملول، بناءً على مذكرات البحث الصادرة في حقه، وذلك للاشتباه في تورطه في الاتجار في المخدرات، قبل أن تمكن عملية التفتيش التي أنجزت داخل منزله بنفس المدينة من حجز ما يناهز 07 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، ومبالغ مالية، فضلا عن سيارة خفيفة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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